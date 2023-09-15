ISW назвали показательным уничтожение командира российского 247-го полка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На критически важные участки фронта в районе границы Донецкой и Запорожской областей россияне отправляют относительно элитные силы ВДВ уже во главе с командованием. И гибель офицера свидетельствует, что высшие чины и в дальнейшем, не жалея, будут привлекать подобные подразделения, считают аналитики ISW, передает УНН.
Детали
Сообщается, что командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-я дивизия ВДВ Василий Попов погиб в бою в Украине.
василий попов, предположительно, недавно заменил петра попова на посту командира 247-го полка ВДВ в августе или сентябре 2023 года, а василий попов - второй командир 247-го полка, погибший в бою в Украине после гибели полковника константина зижевского в феврале 2022 года.
"Сообщается, что подразделения 247-го полка действуют в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Ранее ISW оценивал, что относительно элитные силы ВДВ проводят ограниченные контратаки на критически важных участках фронта, и смерть Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что эти контратаки, вероятно, еще больше задействуют эти подразделения", - отмечают аналитики.
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