російському 247-го полку ВДВ не щастить на командирів: ЗМІ дослідили, як саме

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. 247-й гвардійський десантно-штурмовий кавказький казачий полк знову залишився без командира. Першого українські оборонці знищили ще у лютому 2022. Його наступника петра попова замінили після публічного скандалу. На його місце прийшов василь попов, але наразі ЗМІ пишуть, що змогли підтвердити і його смерть, передає УНН.

Деталі

росЗМІ пишуть, що змогли підтвердити смерть командира 247-го десантно-штурмового полку василя попова. Це вже другий командир цього підрозділу, якого українські оборонці знищили за час війни в Україні. Перший, гвардії полковник костянтин зізевський, був ліквідований у перші дні повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року.

Першим про смерть офіцера-окупанта попова повідомив один з російських блогерів-пропагандистів. Він опублікував голосове повідомлення, в якому, не стримуючи нецензурних емоцій, дуже переймався з цього приводу. 

Пізніше в групі одшбр російської соцмережі з'явилися сумні вірші, присвячені пам'яті загарбника. Автор поста писав, що раніше офіцер обіймав посади командира роти і начальника штабу батальйону. Судячи з контексту, йдеться про 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде.

Завдяки витокам із російських баз даних ЗМІ з'ясували, що василю вікторовичу попову на момент загибелі було 38 років. У телефонних книжках він був записаний як "капітан" і "майор", але 2021 року навчався в загальновійськовій академії збройних сил, і, імовірно, перед призначенням командиром полку отримав підвищення.

василь попов був призначений командиром 247-го полку нещодавно. Ще в серпні поточного року підрозділом керував інший офіцер - петро петрович попов - на день вдв, 2 серпня, він на цій посаді давав інтерв'ю "ставропольській правді". ЗМІ пишуть, що петра попова замінили на василя вопова після публічного скандалу.

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