российскому 247-му полку ВДВ не везет на командиров: СМИ исследовали, как именно

Детали

росСМИ пишут, что смогли подтвердить смерть командира 247-го десантно-штурмового полка василия попова. Это уже второй командир этого подразделения, которого украинские защитники уничтожили за время войны в Украине. Первый, гвардии полковник константин зизевский, был ликвидирован в первые дни полномасштабного вторжения, 26 февраля 2022 года.

Первым о смерти офицера-оккупанта попова сообщил один из российских блогеров-пропагандистов. Он опубликовал голосовое сообщение, в котором, не сдерживая нецензурных эмоций, очень переживал по этому поводу.

Позже в группе одшбр российской соцсети появились грустные стихи, посвященные памяти захватчика. Автор поста писал, что ранее офицер занимал должности командира роты и начальника штаба батальона. Судя по контексту, речь идет об 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ.

Благодаря утечкам из российских баз данных СМИ выяснили, что василию викторовичу попову на момент гибели было 38 лет. В телефонных книжках он был записан как "капитан" и "майор", но в 2021 году учился в общевойсковой академии вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.

василий попов был назначен командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе этого года подразделением руководил другой офицер - петр петрович попов - на день вдв, 2 августа, он в этой должности давал интервью "ставропольской правде".

СМИ пишут, что петра попова заменили на василия вопова после публичного скандала.

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