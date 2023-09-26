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З початку року на контрактну службу в зс рф було прийнято понад 325 тисяч осіб - медведєв

З початку року на контрактну службу в зс рф було прийнято понад 325 тисяч осіб - медведєв

Київ • УНН

 • 166932 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. заступник голови радбезу рф дмитро медведєв повідомив, що понад 325 тисяч осіб прийнято на службу у зс рф із 1 січня до 26 вересня 2023 року, пише УНН. 

Деталі

медведєв провів нараду з питань доукомплектування збройних сил росії військовослужбовцями, прийнятими за контрактом.

заступник голови радбезу зазначив, що з початку року до 26 вересня на службу в інтересах об'єднаного угруповання військ прийнято понад 325 тисяч осіб.

За його словами, в росії триває робота з доукомплектування зс контрактниками і контролю за бойовою і військово-політичною підготовкою військовослужбовців.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 670 осіб, 4672 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Досвід 247-го десантно-штурмового полку армії рф підкреслює надзвичайне виснаження та високу плинність кадрів у російській армії, навіть серед командирів, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих.

росіяни втратили половину своїх десантних військ, яких у 2022 році відправили на війну в Україні. Йдеться про щонайменше 15 тисяч російських військових.

На критично важливі ділянки фронту у районі кордону Донецької та Запорізької областей росіяни відправляють відносно елітні сили ВДВ вже на чолі з командуванням. І загибель офіцера свідчить, що вищі чини і надалі, не жаліючи, будуть залучати подібні підрозділи, вважають аналітики ISW.

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