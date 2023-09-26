З початку року на контрактну службу в зс рф було прийнято понад 325 тисяч осіб - медведєв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. заступник голови радбезу рф дмитро медведєв повідомив, що понад 325 тисяч осіб прийнято на службу у зс рф із 1 січня до 26 вересня 2023 року, пише УНН.
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медведєв провів нараду з питань доукомплектування збройних сил росії військовослужбовцями, прийнятими за контрактом.
заступник голови радбезу зазначив, що з початку року до 26 вересня на службу в інтересах об'єднаного угруповання військ прийнято понад 325 тисяч осіб.
За його словами, в росії триває робота з доукомплектування зс контрактниками і контролю за бойовою і військово-політичною підготовкою військовослужбовців.
Доповнення
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