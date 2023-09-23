Навіть серед високих чинів: британська розвідка констатувала високу плинність кадрів в армії рф

Цитата

"З лютого 2022 року три підряд командири одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків росії або пішли у відставку, або були вбиті. (...) Досвід 247-го полку підкреслює крайню виснаженість і високу плинність серед російських збройних сил, навіть серед відносно високих чинів", - ідеться у звіті.

Деталі

Британська розвідка вказала, що командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник василь попов, ймовірно, був убитий на Оріхівській ділянці на початку вересня 2023 року. А всього за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник петро попов, "мабуть, пішов у відставку зі своєї посади". Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він протестував проти нездатності військових повернути тіла загиблих росіян, зазначається у звіті.

У перші тижні вторгнення під Миколаєвом, зазначає британська розвідка, також було вбито тодішнього командира 247-го полку полковника костянтина зижевського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсутність регулярних ротацій в російській армії деморалізують її війська – британська розвідка