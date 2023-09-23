Даже среди высоких чинов: британская разведка констатировала высокую текучесть кадров в армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Опыт 247-го десантно-штурмового полка армии рф подчеркивает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российской армии, даже среди командиров, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
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"С февраля 2022 года три подряд командира одного из самых престижных воздушно-десантных полков россии либо ушли в отставку, либо были убиты. (...) Опыт 247-го полка подчеркивает крайнюю истощенность и высокую текучесть среди российских вооруженных сил, даже среди относительно высоких чинов", - говорится в отчете.
Детали
Британская разведка указала, что командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка полковник василий попов, вероятно, был убит на Ореховском участке в начале сентября 2023 года. А всего за несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник петр попов, "видимо, ушел в отставку со своей должности". Независимые российские СМИ утверждают, что он протестовал против неспособности военных вернуть тела погибших россиян, отмечается в отчете.
В первые недели вторжения под Николаевом, отмечает британская разведка, также был убит тогдашний командир 247-го полка полковник константин зижевский.
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