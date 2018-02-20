С начала года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. С начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, передает УНН.
"За прошедшую неделю, по состоянию на 16 февраля, корью заболели 827 человек. Всего в течение семи недель 2018 года корью заболели 5097 человек, среди них 1693 взрослых и 3404 детей", - сообщил В.Ляшко.
За это время были госпитализированы 3464 человека.
Напомним, в Минздраве заявили, что пик заболевания корью в Украине уже прошел.