С начала года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек - Минздрав

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72828 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90446 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109842 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101166 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104878 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111850 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134450 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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С начала года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек - Минздрав

С начала года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. С начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, передает УНН.

"За прошедшую неделю, по состоянию на 16 февраля, корью заболели 827 человек. Всего в течение семи недель 2018 года корью заболели 5097 человек, среди них 1693 взрослых и 3404 детей", - сообщил В.Ляшко.

За это время были госпитализированы 3464 человека.

Напомним, в Минздраве заявили, что пик заболевания корью в Украине уже прошел.

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