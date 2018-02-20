З початку року на кір в Україні захворіли понад 5 тисяч осіб - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку року в Україні на кір захворіли 5097 осіб, серед них 3404 дитини. Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко, передає УНН.
"За минулий тиждень, станом на 16 лютого, на кір захворіли 827 людей. Всього впродовж семи тижнів 2018 року на кір захворіли 5097 людей, серед них 1693 дорослих та 3404 дітей", - повідомив В.Ляшко.
За це час було госпіталізовано 3464 людини.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що пік захворювання на кір в Україні вже пройшов.