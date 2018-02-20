З початку року на кір в Україні захворіли понад 5 тисяч осіб - МОЗ

"За минулий тиждень, станом на 16 лютого, на кір захворіли 827 людей. Всього впродовж семи тижнів 2018 року на кір захворіли 5097 людей, серед них 1693 дорослих та 3404 дітей", - повідомив В.Ляшко.

За це час було госпіталізовано 3464 людини.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що пік захворювання на кір в Україні вже пройшов.