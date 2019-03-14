С начала года морпорты увеличили перевалку грузов на 12,5%

"По итогам двух месяцев 2019 года украинские порты обработали более 23 млн тонн грузов, что на более чем 2,5 млн тонн (или на 12,5%) превышает показатели за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего на положительную динамику увеличения перевалки влияют продукция АПК, металлургической промышленности, контейнерные грузы, а также удобрения.

Так, в течение января-февраля объем перевалки хлебных грузов составил почти 8,5 млн тонн, что на 35,5% больше, чем в 2018 г. На более чем четверть (+25,8%) выросла перевалка руды (4,6 млн тонн против 3,7 млн тонн за первые два месяца прошлого года). Почти 16-процентный рост продемонстрировало масло - уже перевалено более 1 млн тонн. Сохраняется тенденция роста обработки контейнерных грузов +20,5 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент - ред.) По сравнению с январем-февралем 2018 года.

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Перед началом посевной кампании наблюдался рост импорта химических и минеральных удобрений, как фасованных, так и сыпучих. Совокупный объем их перевалки за первые два месяца года составил более 350 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Рост перевалки произошел в первую очередь за счет экспорта, объем которого увеличился по сравнению с прошлогодним на более чем 3,2 млн тонн (+21,5%), тогда как импорт и транзит наоборот сократились на 5% и 24% соответственно.

"Среди портов по итогам двух месяцев абсолютным лидером по объему перевалки грузов стал порт Южный - 73,6 млн тонн, что почти на четверть (+24,9%) больше, чем в январе-феврале 2018 года. Совсем немного "не дотянул" до отметки в 5 млн тонн Николаевский порт - 49,8 млн тонн. Почти по 4 млн тонн грузов обработали за два месяца порты Черноморска и Одессы: 39,9 млн тонн и 39,7 млн тонн соответственно , - отметили в АМПУ.

В течение января-февраля морские порты Украины обработали 1726 судов, что на 6,7% или 124 единицы меньше, чем в прошлом году. Лидеры по росту количества судов такие же как в январе - Черноморск, Ольвия и Херсон.

Кроме того, услугами водного транспорта в портах Одесса и Черноморск за первые два месяца воспользовалось 3159 пассажиров.

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"Благоприятные погодные условия позволили осуществить с начала года 53 судопрохода по реке Днепр и перевезти 78,1 тыс. тонн грузов, преимущественно зерновых (66,5 тыс. тонн)", - проинформировали в АМПУ.

Напомним, Украина входит в пятерку по количеству офицеров морского транспорта, работающих на мировом рынке морских перевозок.