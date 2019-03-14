С начала года морпорты увеличили перевалку грузов на 12,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. За два месяца 2019 года в морских портах возросли объемы перевалки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, передает УНН.
"По итогам двух месяцев 2019 года украинские порты обработали более 23 млн тонн грузов, что на более чем 2,5 млн тонн (или на 12,5%) превышает показатели за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего на положительную динамику увеличения перевалки влияют продукция АПК, металлургической промышленности, контейнерные грузы, а также удобрения.
Так, в течение января-февраля объем перевалки хлебных грузов составил почти 8,5 млн тонн, что на 35,5% больше, чем в 2018 г. На более чем четверть (+25,8%) выросла перевалка руды (4,6 млн тонн против 3,7 млн тонн за первые два месяца прошлого года). Почти 16-процентный рост продемонстрировало масло - уже перевалено более 1 млн тонн. Сохраняется тенденция роста обработки контейнерных грузов +20,5 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент - ред.) По сравнению с январем-февралем 2018 года.
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Перед началом посевной кампании наблюдался рост импорта химических и минеральных удобрений, как фасованных, так и сыпучих. Совокупный объем их перевалки за первые два месяца года составил более 350 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.
Рост перевалки произошел в первую очередь за счет экспорта, объем которого увеличился по сравнению с прошлогодним на более чем 3,2 млн тонн (+21,5%), тогда как импорт и транзит наоборот сократились на 5% и 24% соответственно.
"Среди портов по итогам двух месяцев абсолютным лидером по объему перевалки грузов стал порт Южный - 73,6 млн тонн, что почти на четверть (+24,9%) больше, чем в январе-феврале 2018 года. Совсем немного "не дотянул" до отметки в 5 млн тонн Николаевский порт - 49,8 млн тонн. Почти по 4 млн тонн грузов обработали за два месяца порты Черноморска и Одессы: 39,9 млн тонн и 39,7 млн тонн соответственно , - отметили в АМПУ.
В течение января-февраля морские порты Украины обработали 1726 судов, что на 6,7% или 124 единицы меньше, чем в прошлом году. Лидеры по росту количества судов такие же как в январе - Черноморск, Ольвия и Херсон.
Кроме того, услугами водного транспорта в портах Одесса и Черноморск за первые два месяца воспользовалось 3159 пассажиров.
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"Благоприятные погодные условия позволили осуществить с начала года 53 судопрохода по реке Днепр и перевезти 78,1 тыс. тонн грузов, преимущественно зерновых (66,5 тыс. тонн)", - проинформировали в АМПУ.
Напомним, Украина входит в пятерку по количеству офицеров морского транспорта, работающих на мировом рынке морских перевозок.