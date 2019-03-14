З початку року морпорти збільшили перевалку вантажів на 12,5%

"За підсумками двох місяців 2019 року українські порти обробили більше 23 млн тонн вантажів, що на понад 2,5 млн тонн (або на 12,5%) перевищує показники за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше на позитивну динаміку збільшення перевалки впливають продукція АПК, металургійної промисловості, контейнерні вантажі, а також добрива.

Так, протягом січня-лютого обсяг перевалки хлібних вантажів склав майже 8,5 млн тонн, що на 35,5% більше, ніж у 2018 р. На понад чверть (+25,8%) зросла перевалка руди (4,6 млн тонн проти 3,7 млн тонн за перші два місяці минулого року). Майже 16-відсоткове зростання продемонструвала олія — вже перевалено понад 1 млн тонн. Зберігається тенденція росту обробки контейнерних вантажів: +20,5 тис. TEU (двадцятифутовий еквівалент - ред.) порівняно з січнем-лютим 2018 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпорт товарів через морпорти торік зріс на 16,5%

Перед початком посівної кампанії спостерігався збільшення імпорту хімічних та мінеральних добрив, як фасованих, так і сипучих. Сукупний обсяг їх перевалки за перші два місяці року склав понад 350 тис. тонн, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого року.

Зростання перевалки відбулося в першу чергу за рахунок експорту, обсяг якого збільшився порівняно з минулорічним на понад 3,2 млн тонн (+21,5%), тоді як імпорт та транзит навпаки скоротилися на 5% та 24% відповідно.

"Серед портів за підсумками двох місяців абсолютним лідером з обсягу перевалки вантажів став порт Южний – 7,36 млн тонн, що майже на чверть (+24,9%) більше, ніж у січні-лютому 2018 року. Зовсім трохи "не дотягнув" до позначки у 5 млн тонн Миколаївський порт – 4,98 млн тонн. Майже по 4 млн тонн вантажів обробили за два місяці порти Чорноморська та Одеси: 3,99 млн тонн та 3,97 млн тонн відповідно", - зазначили у АМПУ.

Протягом січня-лютого морські порти України обробили 1726 суден, що на 6,7% або 124 одиниці менше, ніж у минулому році. Лідери за зростанням кількості суден такі ж як у січні – Чорноморськ, Ольвія та Херсон.

Крім того, послугами водного транспорту в портах Одеса та Чорноморськ за перші два місяці скористалось 3159 пасажирів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Основним постачальником морепродуктів до України є Норвегія

"Сприятливі погодні умови дозволили здійснити з початку року 53 суднопроходи річкою Дніпро та перевезти 78,1 тис. тонн вантажів, переважно зернових (66,5 тис. тонн)", - проінформували в АМПУ.

Нагадаємо, Україна входить у п’ятірку за кількістю офіцерів морського транспорту, які працюють на світовому ринку морських перевезень.