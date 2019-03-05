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Основним постачальником морепродуктів до України є Норвегія

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У 2018 році найбільша – 10% – частка у структурі зарубіжних поставок сільгосппродукції до України припала на рибу та морепродукти. про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає УНН.

За даними Державної служби статистики, у 2018 році обсяги імпорту продукції групи "Риба, ракоподібні і молюски" становили 550 млн дол. США. Це на 21% перевищило вартість закупівель цього виду агропродовольства у 2017 році, зауважив експерт.

За його словами, Україна закуповує переважно морожену, свіжу або охолоджену рибу.

Найбільше риби і морепродуктів до України ввозиться з Європи та Північної Америки.

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Лідируючу позицію за поставками цього виду продукції до нашої країни вже понад 10 років поспіль утримує Норвегія. Хоча у 2018 році за кількісними обсягами вона поступилась Ісландії, за рахунок вищих цін закупівлі її вартісна частка все одно залишилась найвагомішою у вітчизняному імпорті продуктів моря, склавши 29,1%, зазначив Микола Пугачов.

Значно менші частки у вартісних обсягах поставок риби та морепродуктів займають Ісландія (16,9%), США (11,0%), Канада (6,6%), Іспанія (3,6%) та Китай (3,3%).

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Сукупно ці шість країн сформували 2018 року понад 70% вартості імпорту продукції даної групи до України, підсумував Микола Пугачов.

Як повідомляв УНН, понад 80% імпорту рибної продукції припадає на морожену рибу

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