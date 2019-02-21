Понад 80% імпорту рибної продукції припадає на морожену рибу

"У 2018 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів склав 379,6 тисячі тонн на суму 635,8 млн доларів, що на 20% більший, ніж у 2017 році. Зростання обсягів імпортної риби та рибної продукції обумовлене збільшенням купівельної спроможності населення", - розповів Бєлов.

За його словами, найбільшу кількість риби та рибної продукції в Україну постачається з Ісландії, Норвегії та Естонії. Окрім зазначених країн, постачання у великих обсягах імпортної продукції здійснюється з США, Латвії, Канади, Іспанії та Китаю.

"Понад 90% обсягу імпорту припадає на такі види риб, до яких Україна не має доступу, які видобуваються виключно в морських економічних зонах інших держав. В основному до України імпортується морожена риба та її філе, що складає понад 80% всього імпорту", - сказав Бєлов.

Також, зазначена продукція здебільшого проходить процес переробки вже на рибних підприємствах на території України.

Нагадаємо, у 2018 році було експортовано 10,6 тисячі тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів.