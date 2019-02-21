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Понад 80% імпорту рибної продукції припадає на морожену рибу

Понад 80% імпорту рибної продукції припадає на морожену рибу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів зріс на 20%, понад 80% всього імпорту становить морожена риба та її філе. Про це заявив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов під час звіту за підсумками минулого року, передає кореспондент УНН.

"У 2018 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів склав 379,6 тисячі тонн на суму 635,8 млн доларів, що на 20% більший, ніж у 2017 році. Зростання обсягів імпортної риби та рибної продукції обумовлене збільшенням купівельної спроможності населення", - розповів Бєлов.

За його словами, найбільшу кількість риби та рибної продукції в Україну постачається з Ісландії, Норвегії та Естонії. Окрім зазначених країн, постачання у великих обсягах імпортної продукції здійснюється з США, Латвії, Канади, Іспанії та Китаю.

"Понад 90% обсягу імпорту припадає на такі види риб, до яких Україна не має доступу, які видобуваються виключно в морських економічних зонах інших держав. В основному до України імпортується морожена риба та її філе, що складає понад 80% всього імпорту", - сказав Бєлов.

Також, зазначена продукція здебільшого проходить процес переробки вже на рибних підприємствах на території України.

Нагадаємо, у 2018 році було експортовано 10,6 тисячі тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів.

Українські Національні Новини

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