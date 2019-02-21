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У 2018 році було експортовано риби та рибної продукції на 37,1 млн доларів

У 2018 році було експортовано риби та рибної продукції на 37,1 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році було експортовано 10, 6 тисяч тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів. Про це заявив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Всього протягом минулого (2018 – ред.) року було експортовано 10, 6 тисяч тонн риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів", - сказав Бєлов.

За його словами, найбільше – 55% експортних поставок риби та інших водних біоресурсів у 2018 році було здійснено до Молдови, Азербайджану та Білорусі. До країн Європи було направлено 32%, а саме до Данії, Німеччина, Франція. Також значні поставки здійснювали до Туреччини та Грузії.

"В основному експортується риба готова або консервована, така як сардини, сардинела, кілька або шпрот. Також, експортується свіже та охолоджене, морожене філе та інше м'ясо риб, таке як лосось, судак тощо", - розповів Бєлов.

Нагадаємо, виробництво консервованої риби зросло за рік на 13%.

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