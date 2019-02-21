В 2018 году было экспортировано рыбы и рыбной продукции на 37,1 млн долларов

"Всего в течение прошлого (2018 - ред.) года было экспортировано 10 6000 тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 37,1 млн долларов", - сказал Белов.



По его словам, больше всего - 55% экспортных поставок рыбы и других водных биоресурсов в 2018 году было осуществлено в Молдову, Азербайджан и Беларусь. В страны Европы было направлено 32%, а именно в Данию, Германия, Франция. Также значительные поставки осуществляли в Турцию и Грузию.



"В основном экспортируется рыба готовая или консервированная, такая как сардины, сардинелла, несколько или шпрот. Также экспортируется свежее и охлажденное, мороженое филе и прочее мясо рыб, такое как лосось, судак и т.д.", - рассказал Белов.



Напомним, производство консервированной рыбы возросло за год на 13%.