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В 2018 году было экспортировано рыбы и рыбной продукции на 37,1 млн долларов

В 2018 году было экспортировано рыбы и рыбной продукции на 37,1 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 14536 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году было экспортировано 10 6000 тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 37,1 млн долларов. Об этом заявил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Всего в течение прошлого (2018 - ред.) года было экспортировано 10 6000 тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 37,1 млн долларов", - сказал Белов.

По его словам, больше всего - 55% экспортных поставок рыбы и других водных биоресурсов в 2018 году было осуществлено в Молдову, Азербайджан и Беларусь. В страны Европы было направлено 32%, а именно в Данию, Германия, Франция. Также значительные поставки осуществляли в Турцию и Грузию.

"В основном экспортируется рыба готовая или консервированная, такая как сардины, сардинелла, несколько или шпрот. Также экспортируется свежее и охлажденное, мороженое филе и прочее мясо рыб, такое как лосось, судак и т.д.", - рассказал Белов.

Напомним, производство консервированной рыбы возросло за год на 13%.

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