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Рибних консервів стали більше випускати в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Виробництво консервованої риби зросло за рік на 13%. Про це повідомило Державне агентство рибного господарства України, передає УНН. 

Рибних консервів стали більше випускати в Україні

“В Україні перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків у січні-жовтні поточного року зросло на 13%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

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Виробництво промислової рибної продукції зросло майже за усіма товарними позиціями. Зокрема, за 10 місяців 2018 року було вироблено:

  • філе рибне в'ялене, солене чи у розсолі (крім копченого) – 727 тонн (+23,4% до січня-жовтня 2017 року);
  • риба сушена і в’ялена – 3 298 тонн (+22,3%);
  • оселедці солоні – 2 607 тонн (+19,1%);
  • риба солона, крім оселедців – 1 745 тонн (+8,7%);
  • лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений – 388 тонн (+33,8%);
  • риба копчена – 3 932 тонни (+0,5%);
  • продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 237 тонн (+60,6%);
  • продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 12 501 тонна (-2,3%);
  • готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 806 тонн (-14,2%);
  • готові продукти і консерви з риби, інші – 9 622 тонни (+17,9%);
  • ікра інших риб – 2 656 тонн (+27%).

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Як повідомляв УНН, експорт української живої риби зріс втричі з початку року

Зазначимо, що найбільш доступною стравою до новорічних свят є салат з оселедцем.

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