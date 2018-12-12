Рыбных консервов стали больше выпускать в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Производство консервированной рыбы выросло за год на 13%. Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, передает УНН.
“В Украине переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков в январе-октябре текущего года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года”, — говорится в сообщении.
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Производство промышленной рыбной продукции выросло почти по всем товарным позициям. В частности, за 10 месяцев 2018 года было произведено:
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- филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле (кроме копченого) — 727 тонн (23,4% к январю-октябрю 2017 года);
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- рыба сушеная и вяленая — 3298 тонн (22,3%);
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- сельди соленые — 2607 тонн (19,1%);
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- рыба соленая, кроме сельди — 1745 тонн (8,7%);
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- лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый — 388 тонн (33,8%);
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- рыба копченая — 3932 тонны (+ 0,5%);
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- продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате — 2237 тонн (60,6%);
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- продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпроты, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате — 12 501 тонна (-2,3%);
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- готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате — 2806 тонн (-14,2%);
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- готовые продукты и консервы из рыбы, другие — 9622 тонны (+ 17,9%);
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- икра других рыб — 2656 тонн (27%).
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Как сообщал УНН, экспорт украинской живой рыбы вырос втрое с начала года.
Отметим, что наиболее доступным блюдом к новогодним праздникам является салат с сельдью.