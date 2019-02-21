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Более 80% импорта рыбной продукции приходится на мороженую рыбу

Более 80% импорта рыбной продукции приходится на мороженую рыбу

Киев  •  УНН

 • 15288 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году импорт рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов вырос на 20%, более 80% всего импорта составляет мороженая рыба и ее филе. Об этом заявил глава Госрыбагентства Ярослав Белов во время отчета по итогам прошлого года, передает корреспондент УНН.

"В 2018 году импорт рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов составил 379,6 тысячи тонн на сумму 635,8 млн долларов, что на 20% больше, чем в 2017 году. Рост объемов импортной рыбы и рыбной продукции обусловлен увеличением покупательной способности населения", - рассказал Белов.

По его словам, наибольшее количество рыбы и рыбной продукции в Украину поставляется из Исландии, Норвегии и Эстонии. Кроме указанных стран, поставки в больших объемах импортной продукции осуществляются из США, Латвии, Канады, Испании и Китая.

"Более 90% объема импорта приходится на такие виды рыб, к которым Украина не имеет доступа, которые добываются исключительно в морских экономических зонах других государств. В основном в Украину импортируется мороженая рыба и ее филе, что составляет более 80% всего импорта", - сказал Белов.

Также, указанная продукция в основном проходит процесс переработки уже на рыбных предприятиях на территории Украины.

Напомним, в 2018 году было экспортировано 10,6 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 37,1 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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