Найбільше риби торік Україна наловила в Азовському морі

"За попередніми даними Держрибагентства, у 2018 році очікуваний загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становить 88,6 тис. тонн", - повідомили в агентстві.

Зокрема виловлено:



у Чорному морі – 8,6 тис. тонн (рапана – 5,5 тис. тонн; шпрот – 1,6 тис. тонн, креветка – 500 тонн, мідія – 300 тонн);



в Азовському морі – 21,3 тис. тонн (бички – 12,3 тис. тонн, тюлька – 7,9 тис. тонн, хамса азовська – 700 тонн);



в причорноморських лиманах – 481 тонна (атерини – 432 тонни, бички – 25 тонн);



у Дністровському лимані – 2 тис. тонн (карась сріблястий – 1,7 тис. тонн, лящ – 128 тонн, окунь – 16 тонн);



у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі – 4,2 тис. тонн (тюлька – 2,9 тис. тонн, карась сріблястий – 689 тонн, тараня – 67 тонн);



у водосховищах Дніпра – 13 тис. тонн (карась сріблястий – 3,9 тис. тонн, лящ – 2,5 тис. тонн, плітка – 2,3 тис. тонн, плоскирка – 1,1 тис. тонн, рослиноїдні види риб – 746 тонн);



океанічний вилов – 15 тис. тонн (антарктичний криль).



У тому числі, торік було вироблено 15,9 тис. тонн продукції аквакультури. Короп і далекосхідні рослиноїдні риби становлять 87% від загальної продукції аквакультури.

На озерах та водосховищах (їх частинах) України працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують у собі елементи аквакультури і промислового вилову. Всього у 2018 році в режимі СТРГ було добуто 7,2 тис. тонн риби.

У Держрибагентстві додали, що за підсумками 2018 року в Україні було вироблено 66,4 тис. тонн рибної продукції. Це на 3 259 тонн більше, ніж у попередньому році. Загалом, виробництво рибної продукції у 2018 році в абсолютному вимірі зросло на 5,2%, у порівнянні із попереднім періодом.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року експортовано української рибної продукції на 34,5 млн дол.