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Больше всего рыбы в прошлом году Украина наловила в Азовском море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2018 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями Украины достиг 88,6 тыс. тонн, в частности, в Азовском море - 21,3 тыс. тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные Госрыбагентства.

"По предварительным данным Госрыбагентства, в 2018 году ожидаемый общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составляет 88,6 тыс. тонн", - сообщили в агентстве.

В частности выловлено:

  • в Черном море - 8,6 тыс. тонн (рапана - 5,5 тыс. тонн; шпрот - 1,6 тыс. тонн, креветка - 500 тонн, мидия - 300 тонн);
  • в Азовском море - 21,3 тыс. тонн (бычки - 12,3 тыс. тонн, тюлька - 7,9 тыс. тонн, хамса азовская - 700 тонн);
  • в причерноморских лиманах - 481 тонна (атерины - 432 тонны, бычки - 25 тонн);
  • в Днестровском лимане - 2 тыс. тонн (серебряный карась - 1,7 тыс. тонн, лещ - 128 тонн, окунь - 16 тонн);
  • в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 4,2 тыс. тонн (тюлька - 2,9 тыс. тонн, серебряный карась - 689 тонн, тарань - 67 тонн);
  • в водохранилищах Днепра - 13 тыс. тонн (серебряный карась - 3,9 тыс. тонн, лещ - 2,5 тыс. тонн, плотва - 2,3 тыс. тонн, густера - 1,1 тыс. тонн, растительноядные виды рыб - 746 тонн);
  • океанический лов - 15 тыс. тонн (антарктический криль).

В том числе, в прошлом году было произведено 15,9 тыс. тонн продукции аквакультуры. Карп и дальневосточные растительноядные рыбы составляют 87% от общей продукции аквакультуры.

На озерах и водохранилищах (их частях) Украины работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРХ), сочетающие в себе элементы аквакультуры и промышленного вылова. Всего в 2018 году в режиме СТРХ было добыто 7,2 тыс. тонн рыбы.

В Госрыбагентстве добавили, что по итогам 2018 года в Украине было произведено 66,4 тыс. тонн рыбной продукции. Это на 3 259 тонн больше, чем в предыдущем году. В общем, производство рыбной продукции в 2018 году в абсолютном измерении выросло на 5,2% по сравнению с предыдущим периодом.

Напомним, за 11 месяцев 2018 года экспортировано украинского рыбной продукции на 34,5 млн долл.

Украинские Национальные Новости

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