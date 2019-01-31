Найбільшим імпортером української риби стала Данія

"За підсумками січня-листопада минулого року Україною на зовнішні ринки було поставлено 9 903 тонни риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів. Загальна сума експортованої продукції становила 34 млн 458 тис. дол.", - повідомили в агентстві.

Найбільшими покупцями такої продукції за цей період у грошовому вимірі стали Данія (5 млн 448 тис. дол.), Німеччина (5 млн 105 тис. дол.) та Франція (4 млн 889 тис. дол.).

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Загалом, 52% було поставлено до країн Європи – на 18 млн 27 тис. дол. До країн СНД експортовано на 7 млн 996 тис. дол., країн Азії – на 7 млн 59 тис. дол. та Америки – на 402 тис. дол.

У розрізі товарних позицій на зовнішні ринки було поставлено:



жива риба – 341 тонна на 406 тис. дол.;



риба свіжа або охолоджена – 63 тонни на 276 тис. дол.;



риба морожена – 620 тонн на 1 млн 371 тис. дол.;



філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене – 2 254 тонни на 16 млн 117 тис. дол.;



риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування – 439 тонн на 3 млн 362 тис. дол.;



ракоподібні в панцирі або без панцира, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені ракоподібні в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподібні в панцирі, варені у воді або на парі, охолоджені – 11 тонн на 91 тис. дол.;



молюски в черепашці або без черепашки, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені молюски в черепашці або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок та гранули з молюсків, придатні для харчування – 521 тонна на 1 млн 466 тис. дол.;



готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб – 4 596 тонн на 8 млн 402 тис. дол.;



готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні – 674 тонни на 2 дол. 907 тис. дол.



Нагадаємо, Україна наростила на третину експорт рибних консервів.