Крупнейшим импортером украинской рыбы стала Дания
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За 11 месяцев 2018 года экспортировано украинской рыбной продукции на 34,5 млн долл., больше всего в денежном выражении - в Данию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"По итогам января-ноября прошлого года Украиной на внешние рынки было поставлено 9 903 тонны рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов. Общая сумма экспортируемой продукции достигла 34 млн 458 тыс. долл.", - сообщили в агентстве.
Крупнейшими покупателями такой продукции за этот период в денежном выражении стали Дания (5 млн 448 тыс. долл.), Германия (5 млн 105 тыс. долл.) и Франция (4 млн 889 тыс. долл.).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине в прошлом году икры произвели больше, чем сельдей
В целом, 52% было поставлено в страны Европы - на 18 млн 27 тыс. долл. В страны СНГ экспортировано на 7 млн 996 тыс. долл., Страны Азии - на 7 млн 59 тыс. долл. и Америки - на 402 тыс. долл.
В разрезе товарных позиций на внешние рынки было поставлено:
-
- живая рыба - 341 тонна на 406 тыс. долл.;
-
- рыба свежая или охлажденная - 63 тонны на 276 тыс. долл.;
-
- рыба мороженая - 620 тонн на 1 млн 371 тыс. долл.;
-
- филе рыбное и прочее мясо рыб (включая фарш), свежее, охлажденное или мороженое - 2 254 тонны на 16 млн 117 тыс. долл.;
-
- рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные для питания - 439 тонн на 3 млн 362 тыс. долл.;
-
- ракообразные в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; копченные ракообразные в панцире или без панциря, горячего или холодного копчения; ракообразные в панцире, сваренные в воде или на пару, охлажденные - 11 тонн на 91 тыс. долл.;
-
- моллюски в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; копченые моллюски в раковине или без раковины, горячего или холодного копчения; мука, порошок и гранулы из моллюсков, пригодные для питания - 521 тонна на 1 млн 466 тыс. долл.;
-
- готовая или консервированная рыба; икра осетровых (черная икра) и икра других рыб - 4 596 тонн на 8 млн 402 тыс. долл.;
-
- готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные - 674 тонны на 2 долл. 907 тыс. долл.
-
Напомним, Украина нарастила на треть экспорт рыбных консервов.