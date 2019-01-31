Крупнейшим импортером украинской рыбы стала Дания

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81395 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102804 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137652 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135758 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132108 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126358 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164182 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

8 марта, 15:31 • 25134 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 56647 просмотра
В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

8 марта, 16:15 • 24803 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 47066 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 37482 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 129013 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164182 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174962 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 186021 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 137651 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101327 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105733 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108493 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108022 просмотра
Актуальное
Крупнейшим импортером украинской рыбы стала Дания

Крупнейшим импортером украинской рыбы стала Дания

Киев  •  УНН

 • 20910 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. За 11 месяцев 2018 года экспортировано украинской рыбной продукции на 34,5 млн долл., больше всего в денежном выражении - в Данию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"По итогам января-ноября прошлого года Украиной на внешние рынки было поставлено 9 903 тонны рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов. Общая сумма экспортируемой продукции достигла 34 млн 458 тыс. долл.", - сообщили в агентстве.

Крупнейшими покупателями такой продукции за этот период в денежном выражении стали Дания (5 млн 448 тыс. долл.), Германия (5 млн 105 тыс. долл.) и Франция (4 млн 889 тыс. долл.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине в прошлом году икры произвели больше, чем сельдей

В целом, 52% было поставлено в страны Европы - на 18 млн 27 тыс. долл. В страны СНГ экспортировано на 7 млн 996 тыс. долл., Страны Азии - на 7 млн 59 тыс. долл. и Америки - на 402 тыс. долл.

В разрезе товарных позиций на внешние рынки было поставлено:

  • живая рыба - 341 тонна на 406 тыс. долл.;
  • рыба свежая или охлажденная - 63 тонны на 276 тыс. долл.;
  • рыба мороженая - 620 тонн на 1 млн 371 тыс. долл.;
  • филе рыбное и прочее мясо рыб (включая фарш), свежее, охлажденное или мороженое - 2 254 тонны на 16 млн 117 тыс. долл.;
  • рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука, порошок и гранулы, пригодные для питания - 439 тонн на 3 млн 362 тыс. долл.;
  • ракообразные в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; копченные ракообразные в панцире или без панциря, горячего или холодного копчения; ракообразные в панцире, сваренные в воде или на пару, охлажденные - 11 тонн на 91 тыс. долл.;
  • моллюски в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; копченые моллюски в раковине или без раковины, горячего или холодного копчения; мука, порошок и гранулы из моллюсков, пригодные для питания - 521 тонна на 1 млн 466 тыс. долл.;
  • готовая или консервированная рыба; икра осетровых (черная икра) и икра других рыб - 4 596 тонн на 8 млн 402 тыс. долл.;
  • готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные - 674 тонны на 2 долл. 907 тыс. долл.

Напомним, Украина нарастила на треть экспорт рыбных консервов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы