Основным поставщиком морепродуктов в Украину является Норвегия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В 2018 году наибольшая - 10% - доля в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции в Украине пришлась на рыбу и морепродукты. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, передает УНН.
По данным Государственной службы статистики, в 2018 году объемы импорта продукции группы "Рыба, ракообразные и моллюски" составляли 550 млн долл. США. Это на 21% превысило стоимость закупок этого вида агропродовольства в 2017 году, отметил эксперт.
По его словам, Украина закупает преимущественно мороженую, свежую или охлажденную рыбу.
Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину ввозится из Европы и Северной Америки.
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Лидирующую позицию по поставкам этого вида продукции в нашу страну уже более 10 лет удерживает Норвегия. Хотя в 2018 году по количественным объемам она уступила Исландии, за счет высоких цен закупки ее стоимостная доля все равно осталась весомой в отечественном импорте продуктов моря, составив 29,1%, отметил Николай Пугачев.
Значительно меньше доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов занимают Исландия (16,9%), США (11,0%), Канада (6,6%), Испания (3,6%) и Китай (3,3%) .
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Совокупно эти шесть стран сформировали 2018 году более 70% стоимости импорта продукции данной группы в Украине, подытожил Пугачев.
Как сообщал УНН, более 80% импорта рыбной продукции приходится на мороженую рыбу .