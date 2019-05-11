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С начала года таможенники 2,6 тысячи раз останавливали оформление за нарушения интеллектуального права

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. В 2019 году зафиксировано 2,6 тыс. случаев приостановления таможенного оформления товаров из-за возможного нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В ГФС сообщили, что таможнями с начала 2019 возбуждено 3 дела о нарушении таможенных правил по фактам ввоза товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности на общую сумму более 25,2 млн грн.

Эти дела возбуждены Одесской таможней ГФС по статье 476 Таможенного кодекса Украины. Предметами правонарушений были такие товары, как автозапчасти “TOYOTA” (стоимостью около 23,5 млн грн), автокосметика (стоимостью около 1,7 млн грн), обувь с обозначениями, похожими на торговую марку “три полоски” (стоимостью около 117 тыс. грн).

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В общем, как сообщили в ГФС, по состоянию на 1 мая 2019 в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей внесены 4015 объектов. Из них 48 — внесены с начала 2019 года.

Напомним, что для содействия защите прав интеллектуальной собственности при внешнеэкономической деятельности Государственная фискальная служба Украины ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. К ним относятся объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.

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