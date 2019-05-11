З початку року митники 2,6 тисячі разів зупиняли оформлення через порушення інтелектуального права
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У 2019 році зафіксовано 2,6 тис. випадків призупинення митного оформлення товарів через можливе порушення прав інтелектуальної власності. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
У ДФС повідомили, що митницями з початку 2019 року порушено 3 справи про порушення митних правил за фактами ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності на загальну суму понад 25,2 млн грн.
Ці справи порушені Одеською митницею ДФС за статтею 476 Митного кодексу України. Предметами правопорушень були такі товари, як автозапчастини “TOYOTA” (вартістю близько 23,5 млн грн), автокосметика (вартістю близько 1,7 млн грн), взуття з позначеннями, схоже на торговельну марку “три смужки” (вартістю близько 117 тис. грн).
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Загалом, як повідомили у ДФС, станом на 1 травня 2019 року у митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності за заявами правовласників внесено 4015 об’єктів. З них 48 — внесено з початку 2019 року.
Нагадаємо, що для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час зовнішньоекономічної діяльності Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.