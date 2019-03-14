С начала года через КПВВ в зоне ООС пытались перевезти более 7 кг наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала 2019 года пограничниками с помощью служебных собак в пределах действующих дорожных коридоров было предупреждено незаконное перемещение более 7 килограммов наркотиков и 400 граммов взрывчатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
"С начала 2019 года пограничниками с помощью служебных собак в пределах действующих дорожных коридоров было предупреждено незаконное перемещение более 7 килограммов наркотиков и 400 граммов взрывчатки в виде двух тротиловых шашек", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в 2018 году в контрольных пунктах въезда-выезда было обнаружено и изъято более 6 килограммов наркотических веществ, 13 единиц оружия, более 2000 единиц боеприпасов.
Пограничники Донецко-Луганского регионального управления из состава Объединенных сил направляют основные усилия на качественную и всестороннюю проверку лиц и транспортных средств, которые ежедневно пересекают линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда. Приоритетным направлением таких проверок является политика безопасности составляющая: выявление оружия, боеприпасов, наркотических и взрывчатых веществ, средств террора.
Напомним, в течение прошлого года украинские пограничники изъяли у граждан сотни единиц огнестрельного оружия и десятки тысяч боеприпасов.