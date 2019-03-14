С начала года через КПВВ в зоне ООС пытались перевезти более 7 кг наркотиков

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 712 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 7990 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11922 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11425 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44172 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94496 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140672 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130738 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71413 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188921 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
58%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10047 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13418 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17423 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 16011 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20363 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 1292 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 7990 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11922 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140672 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130738 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13027 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15253 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17666 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20574 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22112 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

С начала года через КПВВ в зоне ООС пытались перевезти более 7 кг наркотиков

Киев • УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала 2019 года пограничниками с помощью служебных собак в пределах действующих дорожных коридоров было предупреждено незаконное перемещение более 7 килограммов наркотиков и 400 граммов взрывчатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала года через КПВВ в зоне ООС пытались перевезти более 7 кг наркотиков

"С начала 2019 года пограничниками с помощью служебных собак в пределах действующих дорожных коридоров было предупреждено незаконное перемещение более 7 килограммов наркотиков и 400 граммов взрывчатки в виде двух тротиловых шашек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2018 году в контрольных пунктах въезда-выезда было обнаружено и изъято более 6 килограммов наркотических веществ, 13 единиц оружия, более 2000 единиц боеприпасов.

Пограничники Донецко-Луганского регионального управления из состава Объединенных сил направляют основные усилия на качественную и всестороннюю проверку лиц и транспортных средств, которые ежедневно пересекают линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда. Приоритетным направлением таких проверок является политика безопасности составляющая: выявление оружия, боеприпасов, наркотических и взрывчатых веществ, средств террора.

Напомним, в течение прошлого года украинские пограничники изъяли у граждан сотни единиц огнестрельного оружия и десятки тысяч боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27