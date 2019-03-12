Торік на українських кордонах вилучили більше 600 одиниць зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом минулого року українські прикордонники вилучили у громадян сотні одиниць вогнепальної зброї та десятки тисяч боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
В ході зустрічі з представниками ОБСЄ щодо запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин на кордонах України розповіли про національні досягнення в області попередження перевезення зброї через кордон.
За даними заступника директора оперативного департаменту Держприкордонслужби Анатолія Смородського, торік українські прикордонники вилучили 668 одиниць зброї, понад 22 тис. боєприпасів та майже 59 кг вибухових речовин.
Як повідомляв УНН, поліція вилучила в мешканця одного з сіл Прикарпаття арсенал корпусів і запалів для ручних гранат, гранат для підствольного гранатомета та набої до гвинтівки.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили домашній арсенал з бойових гранат, автомат Калашникова, глушник та набої.