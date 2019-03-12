В прошлом году на украинских границах изъяли более 600 единиц оружия

В ходе встречи с представителями ОБСЕ по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на границах Украины рассказали о национальных достижения в области предупреждения перевозки оружия через границу.

По данным заместителя директора оперативного департамента Госпогранслужбы Анатолия Смородского, в прошлом году украинские пограничники изъяли 668 единиц оружия, более 22 тыс. боеприпасов и почти 59 кг взрывчатых веществ.

Как сообщал УНН, полиция изъяла у жителя одного из сел Прикарпатья арсенал корпусов и запалов для ручных гранат, гранат для подствольного гранатомета и патроны для винтовки.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили домашний арсенал из боевых гранат, автомат Калашникова, глушитель и патроны.