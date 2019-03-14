З початку року через КПВВ в зоні ООС намагались перевезти понад 7 кг наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку 2019 року прикордонниками за допомогою службових собак в межах діючих дорожніх коридорів було попереджено незаконне переміщення понад 7 кілограмів наркотиків та 400 грамів вибухівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.
“З початку 2019 року прикордонниками за допомогою службових собак в межах діючих дорожніх коридорів було попереджено незаконне переміщення понад 7 кілограмів наркотиків та 400 грамів вибухівки у вигляді двох тротилових шашок”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що у 2018 році в контрольних пунктах в’їзду-виїзду було виявлено та вилучено понад 6 кілограмів наркотичних речовин, 13 одиниць зброї, понад 2 тисячі одиниць боєприпасів.
Прикордонники Донецько-Луганського регіонального управління зі складу Об’єднаних сил спрямовують основні зусилля на якісну та всебічну перевірку осіб та транспортних засобів, які щоденно перетинають лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Пріоритетним напрямком таких перевірок є безпекова складова: виявлення зброї, боєприпасів, наркотичних та вибухових речовин, засобів терору.
Нагадаємо, протягом минулого року українські прикордонники вилучили у громадян сотні одиниць вогнепальної зброї та десятки тисяч боєприпасів.