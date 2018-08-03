С начала года бизнесу возместили на 10% больше НДС

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КИЕВ. 3 августа. УНН. За семь месяцев сумма бюджетного возмещения НДС выросла на 10,1%, или на 6,9 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

“В течение января-июля текущего года налогоплательщикам возмещено 75,2 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма бюджетного возмещения выросла на 10,1%, или на 6,9 млрд грн. В январе-июле 2017 года плательщикам было возвращено 68,3 млрд грн НДС. В июле 2018 года сумма возмещенного НДС составила 10,7 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Как отметили в ГФС, таких результатов удалось достичь за счет эффективной работы системы мониторинга оценки рисков СМКОР, что позволяет блокировать регистрацию рисковых налоговых накладных, и электронному реестру возмещения НДС, который функционирует в открытом режиме.

Фискалы также обратили внимание на то, что динамика роста возмещенных сумм НДС сохраняется в течение последних лет.

Так, если в 2016 году плательщики получили 94,4 млрд грн возмещенного налога (за январь-июль 2016 года — 48,2 млрд грн), то в 2017 году — 120,1 млрд грн, а за 7 месяцев этого года сумма уже составила 75,2 млрд гривен.

Напомним, в июле среднедневные поступления от таможни выросли на 17%.

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