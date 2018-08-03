З початку року бізнесу відшкодували на 10% більше ПДВ

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За сім місяців сума бюджетного відшкодування ПДВ зросла на 10,1%, або на 6,9 млрд грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.

“Протягом січня-липня поточного року платникам податків відшкодовано 75,2 млрд грн податку на додану вартість. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума бюджетного відшкодування зросла на 10,1%, або на 6,9 млрд грн. У січні-липні 2017 року платникам було повернуто 68,3 млрд грн ПДВ. У липні 2018 року сума відшкодованого ПДВ склала 10,7 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у ДФС, таких результатів вдалося досягти за рахунок ефективної роботи системи моніторингу оцінки ризиків СМКОР, що дозволяє блокувати реєстрацію ризикових податкових накладних, та електронному реєстру відшкодування ПДВ, який функціонує у відкритому режимі.

Фіскали також звернули увагу на те, що динаміка зростання відшкодованих сум ПДВ зберігається протягом останніх років.

Так, якщо у 2016 році платники отримали 94,4 млрд грн відшкодованого податку (за січень-липень 2016 року — 48,2 млрд грн), то у 2017 — 120,1 млрд грн, а за 7 місяців цього року сума вже склала 75,2 млрд гривень.

Нагадаємо, у липні середньоденні надходження від митниці зросли на 17%.

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