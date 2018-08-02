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Середньоденні надходження від митниці зросли на 17%

Середньоденні надходження від митниці зросли на 17%

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У липні середньоденні надходження від митниці зросли на 17%, У порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на повідомлення фіскалів.

“За результатами липня митниці ДФС продемонстрували рекордні щоденні відрахування до бюджету. Середньоденний показник склав близько 1,5 млрд гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньоденні надходження збільшились на 17,3%”, — зауважив Продан.

За його словами, ще два роки тому середньоденні надходження від митниці складали 800-900 млн гривень.

Найбільша сплата до держбюджету традиційно забезпечується Енергетичною митницею ДФС, в якій зосереджений увесь енергетичний блок.

“Енергетичною митницею адмініструється від 7 до 8 млрд грн щомісяця. Тобто близько 25% усіх надходжень від митного напряму. Наступною по сплаті платежів йде Одеська митниця, Київська міська, Київська обласна, Дніпропетровська, Львівська, Харківська митниці. Це бюджетоформуючі митниці, які забезпечують близько 80% надходжень від митного напряму до держбюджету”, — підкреслив Продан.

Він уточнив, що загалом за податковим та митним напрямом, з початку року, сума, проадміністрована до державного бюджету, склала більше 400 млрд грн, що на понад 60 млрд грн більше, ніж торік за відповідний період.

Очільник ДФС підкреслив, що збільшення надходжень до бюджету вдалося досягти, насамперед, за рахунок детінізації економіки. Одним з її факторів є боротьба з контрабандою, зупинення “сірих” та “чорних” схем, порушенням митних правил.

Нагадаємо, за сім місяців держбюджет отримав на 18% більше надходжень, ніж у відповідному періоді минулого року.

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