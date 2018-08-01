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За сім місяців надходження до держбюджету зросли на 18%

За сім місяців надходження до держбюджету зросли на 18%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. За сім місяців держбюджет отримав на 18% більше надходжень, ніж у відповідному періоді минулого року, передає УНН з посиланням на ДФС.

“Протягом січня-липня поточного року до державного бюджету надійшло (сальдо) 415 млрд грн. Це на 62,9 млрд грн, або на 18% більше відповідного періоду минулого року”, — повідомили у ДФС.

Також зазначається, що до загального фонду держбюджету за вказаний період зібрано 470,3 млрд грн платежів. Це на 58 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

З початку року до загального фонду держбюджету забезпечено 291,1 млрд грн податкових платежів, що перевищує відповідний показник минулого року на 41,7 млрд грн.

Надходження митних платежів за вказаний період також перевищили минулорічний показник на 16,3 млрд грн та склали 179,2 млрд грн.

У липні до загального фонду держбюджету забезпечено 54,9 млрд грн, що на 11,3 млрд грн більше надходжень липня 2017 року. З них податкових платежів — 25,8 млрд грн, митних — 29,1 млрд грн.

Нагадаємо, у І півріччі доходи держбюджету були на 14% більшими, ніж за відповідний період минулого року.

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