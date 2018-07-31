У І півріччі держбюджет отримав майже на 14% більше доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У І півріччі доходи держбюджету були на 14% більшими, ніж за відповідний період минулого року, передає УНН з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, за січень—червень 2018 року державний бюджет отримав 449 млрд грн, що на 54,1 млрд грн, або на 13,7% більше ніж за січень—червень 2017 року.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень до держбюджету становили податкові надходження — 77,8%, з них:
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- податок на додану вартість — 38,8%;
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- податок на прибуток підприємств — 11,6%;
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- акцизний податок — 11,1%;
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- податок та збір на доходи фізичних осіб — 9,4%.
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Серед неподаткових надходжень найбільшу питому вагу становили:
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- кошти, що перераховуються НБУ — 8,5%;
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- власні надходження бюджетних установ — 4,1%;
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- від продажу 4G ліцензій — 1,8%.
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Нагадаємо, у І півріччі державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,8 млрд грн.