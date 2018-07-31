У І півріччі держбюджет отримав майже на 14% більше доходів

Зокрема, за січень—червень 2018 року державний бюджет отримав 449 млрд грн, що на 54,1 млрд грн, або на 13,7% більше ніж за січень—червень 2017 року.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень до держбюджету становили податкові надходження — 77,8%, з них:



податок на додану вартість — 38,8%;



податок на прибуток підприємств — 11,6%;



акцизний податок — 11,1%;



податок та збір на доходи фізичних осіб — 9,4%.



Серед неподаткових надходжень найбільшу питому вагу становили:



кошти, що перераховуються НБУ — 8,5%;



власні надходження бюджетних установ — 4,1%;



від продажу 4G ліцензій — 1,8%.



Нагадаємо, у І півріччі державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,8 млрд грн.