В I полугодии госбюджет получил почти на 14% больше доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В I полугодии доходы госбюджета были на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Минфина.
В частности, за январь-июнь 2018 года государственный бюджет получил 449 млрд грн, что на 54,1 млрд грн, или на 13,7% больше, чем за январь-июнь 2017 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений в госбюджет составили налоговые поступления - 77,8%, из них:
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- налог на добавленную стоимость - 38,8%;
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- налог на прибыль предприятий - 11,6%;
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- акцизный налог - 11,1%;
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- налог и сбор на доходы физических лиц - 9,4%.
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Среди неналоговых поступлений наибольший удельный вес составили:
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- средства, перечисляемые НБУ - 8,5%;
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- собственные поступления бюджетных учреждений - 4,1%;
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- от продажи 4G лицензий - 1,8%.
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Напомним, в I полугодии государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн.