Дефіцит держбюджету сягнув майже 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У І півріччі державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,8 млрд грн, передає УНН з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, за інформацією Мінфіну, за січень—червень 2018 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у сумі 9,8 млрд грн, в т.ч. загальний фонд — із дефіцитом у сумі 13 млрд грн проти запланованого на цей період дефіциту в сумі 39,6 млрд грн.
Зведений бюджет за січень-червень 2018 року виконано із профіцитом у сумі 10,4 млрд грн.
Від приватизації державного майна за півроку до державного бюджету надійшло 49,9 млн гривень.
Нагадаємо, у І півріччі Україна позичила на внутрішньому і зовнішньому ринках 86,851 млрд грн. При цьому Міністерство фінансів погасило 104 725 млрд грн держборгу, в тому числі по внутрішньому — 80 961 млрд грн, по зовнішньому — 23,764 млрд грн.