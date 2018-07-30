У І півріччі Україна взяла в борг 86,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У І півріччі Україна позичила на внутрішньому і зовнішньому ринках 86,851 млрд грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
Зокрема, згідно зі статистикою Казначейства, Мінфін в січні-червні 2018 року залучив до держбюджету за рахунок державних внутрішніх запозичень 84,147 млрд грн, а за рахунок зовнішніх — 2 704 млрд грн.
При цьому міністерство погасило 104 725 млрд грн держборгу, в тому числі по внутрішньому — 80 961 млрд грн, по зовнішньому — 23,764 млрд грн.
При цьому на обслуговування держборгу Мінфін витратив 55 393 млрд грн.
Нагадаємо, станом на кінець травня 2018 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України скоротився на 0,79 млрд доларів, або на 1%.