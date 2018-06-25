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За месяц госдолг сократился на 1%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на конец мая 2018 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины сократился на 0,79 млрд долларов, или на 1%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, передает УНН.

В частности, государственный и гарантированный государством долг в мае уменьшился с 77,05 млрд долларов до 76,26 млрд долларов по состоянию на 31 мая. То есть размер долга сократился на 1%.

В гривневом эквиваленте долг уменьшился с 2 020,99 млрд грн до 1 993,02 млрд грн или на 27,97 млрд грн, тоесть почти на 1,4%.

"В течение мая 2018 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 27,97 млрд грн в результате осуществления платежей по погашению государственного и гарантированного государством долга в соответствии с кредитными соглашениями и за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим, в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,79 млрд долларов", - отметили в Минфине.

С начала года объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и почти на 7% в гривневом эквиваленте.

Добавим, при этом государственный и гарантированный государством внешний долг по состоянию на 31 мая составляет - 1 232,16 млрд грн или 47,14 млрд долларов, а государственный и гарантированный государством внутренний долг - 760,85 млрд грн или 29,11 млрд долларов.

Напомним, с начала года внешние долги Украины уменьшились на 8,3%.

Украинские Национальные Новости

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