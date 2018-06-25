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За місяць держборг скоротився на 1%

За місяць держборг скоротився на 1%

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на кінець травня 2018 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України скоротився на 0,79 млрд доларів, або на 1%. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, передає УНН.

Зокрема, державний та гарантований державою борг у травні зменшився з 77,05 млрд доларів до 76,26 млрд доларів станом на 31 травня. Тобто розмір боргу скоротився на 1%.

У гривневому еквіваленті борг зменшився з 2 020,99 млрд грн до 1 993,02 млрд грн або на 27,97 млрд грн, тобто майже на 1,4%.

“Протягом травня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 27,97млрд грн в результаті здійснення платежів з погашення державного та гарантованого державою боргу відповідно до кредитних угод та за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду у порівнянні із попереднім, у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,79 млрд доларів”, — зазначили у Мінфіні.

З початку року обсяг держборгу знизився на 0,07% в доларовому еквіваленті та майже на 7% в гривневому еквіваленті.

Додамо, при цьому державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 31 травня складає — 1 232,16 млрд грн або 47,14 млрд доларів, а державний та гарантований державою внутрішній борг —760,85 млрд грн або 29,11 млрд доларів.

Нагадаємо, з початку року зовнішні борги України зменшились на 8,3%.

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