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17:47 • 35062 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В І полугодии Украина взяла в долг 86,8 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В І полугодии Украина одолжила на внутреннем и внешнем рынках 86,851 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

В частности, согласно статистике Казначейства, Минфин в январе-июне 2018 года привлек в госбюджет за счет государственных внутренних заимствований 84,147 млрд грн, а за счет внешних – 2 704 млрд грн.

При этом министерство погасило 104 725 млрд грн госдолга, в том числе по внутреннему - 80 961 млрд грн, по внешнему – 23,764 млрд грн.

При этом на обслуживание госдолга Минфин потратил 55 393 млрд грн.

Напомним, по состоянию на конец мая 2018 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины сократился на 0,79 млрд долларов, или на 1%.

Украинские Национальные Новости

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