В І полугодии Украина взяла в долг 86,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В І полугодии Украина одолжила на внутреннем и внешнем рынках 86,851 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.
В частности, согласно статистике Казначейства, Минфин в январе-июне 2018 года привлек в госбюджет за счет государственных внутренних заимствований 84,147 млрд грн, а за счет внешних – 2 704 млрд грн.
При этом министерство погасило 104 725 млрд грн госдолга, в том числе по внутреннему - 80 961 млрд грн, по внешнему – 23,764 млрд грн.
При этом на обслуживание госдолга Минфин потратил 55 393 млрд грн.
Напомним, по состоянию на конец мая 2018 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины сократился на 0,79 млрд долларов, или на 1%.