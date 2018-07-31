Дефицит госбюджета достиг почти 10 млрд грн

В частности, по информации Минфина, за январь-июнь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн, в т.ч. общий фонд — с дефицитом в сумме 13 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 39,6 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-июнь 2018 года выполнен с профицитом в сумме 10,4 млрд грн.

От приватизации государственного имущества за полгода в государственный бюджет поступило 49,9 млн гривен.

Напомним, в I полугодии Украина заняла на внутреннем и внешнем рынках 86,851 млрд грн. При этом Министерство финансов погасило 104 725 млрд грн госдолга, в том числе по внутреннему — 80 961 млрд грн, по внешнему — 23,764 грн.