За семь месяцев поступления в госбюджет выросли на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. За семь месяцев госбюджет получил на 18% больше поступлений, чем в соответствующем периоде прошлого года, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“В течение января-июля текущего года в государственный бюджет поступило (сальдо) 415 млрд грн. Это на 62,9 млрд грн, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года”, — сообщили в ГФС.
Также отмечается, что в общий фонд госбюджета за указанный период собрано 470,3 млрд грн платежей. Это на 58 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено 291,1 млрд грн налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд грн.
Поступления таможенных платежей за указанный период также превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд грн и составили 179,2 млрд грн.
В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше поступлений июля 2017 года. Из них налоговых платежей — 25,8 млрд грн, таможенных — 29,1 млрд грн.
Напомним, в I полугодии доходы госбюджета были на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года.