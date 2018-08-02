Среднедневные поступления от таможни выросли на 17%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В июле среднедневные поступления от таможни выросли на 17%, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на сообщение фискалов.
“По результатам июля таможни ГФС продемонстрировали рекордные ежедневные отчисления в бюджет. Среднедневной показатель составил около 1,5 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднедневные поступления увеличились на 17,3%”, — отметил Продан.
По его словам, еще два года назад среднедневные поступления от таможни составляли 800-900 млн гривен.
Наибольшая уплата в госбюджет традиционно обеспечивается Энергетической таможней ГФС, в которой сосредоточен весь энергетический блок.
“Энергетической таможней администрируется от 7 до 8 млрд грн ежемесячно. То есть около 25% всех поступлений от таможенного направления. Следующей по уплате платежей идет Одесская таможня, Киевская городская, Киевская областная, Днепропетровская, Львовская, Харьковская таможни. Это бюджетоформирующие таможни, которые обеспечивают около 80% поступлений от таможенного направления в госбюджет”, — подчеркнул Продан.
Он уточнил, что всего по налоговому и таможенному направлению, с начала года, сумма, проадминистрованая в государственный бюджет, составила более 400 млрд грн, что более чем на 60 млрд грн больше, чем в прошлом году за соответствующий период.
Глава ГФС подчеркнул, что увеличения поступлений в бюджет удалось достичь прежде всего за счет детенизации экономики. Одним из факторов является борьба с контрабандой, остановка “серых” и “черных” схем, нарушениями таможенных правил.
Напомним, за семь месяцев госбюджет получил на 18% больше поступлений, чем в соответствующем периоде прошлого года.