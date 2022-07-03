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С начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен, - Зеленский

С начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен, - Зеленский

Киев • УНН

 • 139409 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Владимир Зеленский во время встречи президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом рассказал, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен. Об этом информирует УНН.

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Глава государства сообщил, что более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности тренироваться. Сотни спортивных объектов разрушены и это крупные объекты спортивной инфраструктуры, такие как школы, университеты и спортивные клубы.

Тако Гарант государства добавил, что президент МОК сообщил о выделении нового пакета поддержки для украинских олимпийцев.

Цитата

"Мы очень ценим это, я очень благодарен вам, господин президент, провести специальную донорскую конференцию, под эгидой МОК ради возобновления спортивной инфраструктуры в Украине. Мы обсудили необходимость продолжать международные усилия для того, чтобы представители государства-террориста не могли участвовать в международных спортивных соревнованиях", – сообщил Зеленский.

Томас Бах заявил, что МОК утроил Фонд солидарности олимпийского сообщества и украинского спорта, созданный с начала полномасштабного вторжения, теперь в фонде 7,5 млн дол.

Напомним

Российских и белорусских лыжников отстранили от гонки серии Worldloppet.

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