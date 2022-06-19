Російських та білоруських лижників відсторонили від перегонів серії Worldloppet

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26291 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 70534 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 114297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 165996 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 164107 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166614 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145282 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114479 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107649 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 303247 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116749 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 86488 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 172851 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 73829 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 62007 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 172851 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 303247 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 565594 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 509857 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 710829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 31651 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 86488 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116749 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141535 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155157 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Російських та білоруських лижників відсторонили від перегонів серії Worldloppet

Російських та білоруських лижників відсторонили від перегонів серії Worldloppet

Київ • УНН

 • 182299 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Міжнародна федерація лижних марафонів Worldloppet ухвалила рішення усунути від змагань спортсменів із росії та білорусі через війну рф проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Цитата

“Нинішній російський режим і триваюча незаконна російська військова агресія проти України неприйнятні для нас як організації з демократичними цінностями!”, — наголосив президент Worldloppet Юха Вільямаа.

Деталі

Як зазначається, було вирішено, що російський лижний марафон Demino Skimarathon залишається призупиненим як член Worldloppet. Це означає, що гонка не дійсна для штампу в паспорті Worldloppet (це не означає, що вже надані штампи втратять свою дію).

Щоб стати глобальним лижником (лижники, які пройшли всі гонки Worldloppet), штамп від Demino Skimarathon більше не потрібен.

Відповідно до правил FIS, російським та білоруським лижникам заборонено брати участь у гонках Worldloppet.

“Це рішення діятиме доти, доки ситуація істотно не зміниться”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Наприкінці лютого МОК виступив зі зверненням на адресу міжнародних спортивних федерацій та рекомендував їм не пускати російських та білоруських атлетів до будь-яких змагань. Після цього різні спортивні міжнародні організації стали усувати російських спортсменів від змагань. Термін усунення, за словами президента МОК, поки що залишається відкритим. 

Нагадаємо 

Національні олімпійські комітети рф та рб не будуть допущені до Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27