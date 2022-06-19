Російських та білоруських лижників відсторонили від перегонів серії Worldloppet
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міжнародна федерація лижних марафонів Worldloppet ухвалила рішення усунути від змагань спортсменів із росії та білорусі через війну рф проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
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“Нинішній російський режим і триваюча незаконна російська військова агресія проти України неприйнятні для нас як організації з демократичними цінностями!”, — наголосив президент Worldloppet Юха Вільямаа.
Деталі
Як зазначається, було вирішено, що російський лижний марафон Demino Skimarathon залишається призупиненим як член Worldloppet. Це означає, що гонка не дійсна для штампу в паспорті Worldloppet (це не означає, що вже надані штампи втратять свою дію).
Щоб стати глобальним лижником (лижники, які пройшли всі гонки Worldloppet), штамп від Demino Skimarathon більше не потрібен.
Відповідно до правил FIS, російським та білоруським лижникам заборонено брати участь у гонках Worldloppet.
“Це рішення діятиме доти, доки ситуація істотно не зміниться”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Наприкінці лютого МОК виступив зі зверненням на адресу міжнародних спортивних федерацій та рекомендував їм не пускати російських та білоруських атлетів до будь-яких змагань. Після цього різні спортивні міжнародні організації стали усувати російських спортсменів від змагань. Термін усунення, за словами президента МОК, поки що залишається відкритим.
Нагадаємо
Національні олімпійські комітети рф та рб не будуть допущені до Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів.