Российских и белорусских лыжников отстранили от гонки серии Worldloppet
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Международная федерация лыжных марафонов Worldloppet приняла решение отстранить от соревнований спортсменов из россии и беларуси из-за войны рф против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
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“Нынешний российский режим и продолжающаяся незаконная российская военная агрессия против Украины неприемлемы для нас как организации с демократическими ценностями!”, — подчеркнул президент Worldloppet Юха Уильямаа.
Детали
Как отмечается, было решено, что русский лыжный марафон Demino Skimarathon остается приостановленным как член Worldloppet. Это означает, что гонка не действительна для штампа в паспорте Worldloppet (это не означает, что уже предоставленные штампы потеряют свое действие).
Чтобы стать глобальным лыжником (лыжники, прошедшие все гонки Worldloppet), штамп от Demino Skimarathon больше не нужен.
Согласно правилам FIS, русским и белорусским лыжникам запрещено участвовать в гонках Worldloppet.
“Это решение будет действовать, пока ситуация существенно не изменится”, — говорится в сообщении.
Дополнение
В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов в любые соревнования. После этого разные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок устранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.
Напомним
Национальные олимпийские комитеты рф и рб не будут допущены в Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов.