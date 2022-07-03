З початку повномасштабної війни загинули 89 українських спортсменів, 13 потрапили в полон, - Зеленський

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Глава держави повідомив, що понад 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості тренуватися. Сотні спортивних об'єктів зруйновано і це великі об'єкти спортивної інфраструктури такі як: школи, університети та спортивні клуби.

Тако Гарант держави додав, що президент МОК повідомив про виділення нового пакету підтримки для українських олімпійців.

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"Ми дуже цінуємо це, я дуже вдячний вам, пане президенте, провести спеціальну донорську конференцію, під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні. Ми обговорили необхідність продовжувати міжнародні зусилля для того, щоб представники держави-терориста не могли брати участь в міжнародних спортивних змаганнях", - повідомив Зеленський.

Томас Бах заявив, що МОК потроїв Фонд солідарності олімпійської спільноти та українського спорту, який було створено від початку повномасштабного вторгнення, тепер у фонді 7,5 млн дол.

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