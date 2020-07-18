С начала пандемии коронавирусом в Украине заразились почти 8 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 58 111 человек, из них 7886 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 58 111 человек, из них 4129 детей, а также 7886 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 30 525 человек, а летальных случаев 1477", - сказал Степанов.
По его словам, за последние сутки в целом было осуществлено 28 440 тестирований, из них 12 976 методом ПЦР, а 15 464 исследований методом ИФА.
Напомним, в Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800.