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З початку пандемії коронавірусом в Україні заразилися майже 8 тис. медиків

Київ • УНН

 • 11810 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 58 111 людей, з них 7 886 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 58 111 людей, з них 4 129 дітей, а також 7 886 медичних працівників. При цьому загалом одужали 30 525 людей, а летальних випадків 1 477”, - сказав Степанов.

За його словами, за останню добу загалом було здійснено 28 440 тестувань, з них 12 976 методом ПЛР, а 15 464 досліджень методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.

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