З початку пандемії коронавірусом в Україні заразилися майже 8 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 58 111 людей, з них 7 886 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 58 111 людей, з них 4 129 дітей, а також 7 886 медичних працівників. При цьому загалом одужали 30 525 людей, а летальних випадків 1 477”, - сказав Степанов.
За його словами, за останню добу загалом було здійснено 28 440 тестувань, з них 12 976 методом ПЛР, а 15 464 досліджень методом ІФА.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.