С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили у более чем 9 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала пандемии в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 78261 человека, из них 5490 детей, а также 9078 медработников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболел 78261 человек, из них 5490 детей, а также 9078 медработников. При этом в целом выписаны 43055 человек, а летальных случаев 1852", - сказал Степанов.
Также он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 35719 тестирований, из них 18410 исследований методом ПЦР, а также 17309 исследований методом ИФА.
Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.