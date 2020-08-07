З початку пандемії COVID-19 в Україні виявили у понад 9 тис. медиків

"Загалом за весь час пандемії в Україні (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіла 78261 людина, з них 5490 дітей, а також 9078 медпрацівників. При цьому загалом одужало 43055 людей, а летальних випадків 1852”, - сказав Степанов.

Також він додав, що за попередню добу було здійснено 35719 тестувань, з них 18410 досліджень методом ПЛР, а також 17309 досліджень методом ІФА.

Нагадаємо, Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.